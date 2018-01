Notre-Dame-des-Landes : Une victoire du siècle

L’abandon de l’aéroport consacre la modernité d’une lutte qui a mis en échec les gouvernements et les élus ayant défendu sans relâche un projet destructeur et démesuré, imaginé il y a cinquante ans.

« Et toc ! », lance sobrement le calicot déployé par les militants au sommet de la tour de vigie de La Rolandière, sur la « zone à défendre » (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes. Le -Premier ministre, Édouard Philippe, vient d’annoncer l’abandon du projet d’aéroport. La grande liesse viendra plus tard dans la nuit. Certes, les signaux émis du côté de Paris semblaient préparer les esprits. Mais les plus chevronnés des anti-aéroport étaient encore sceptiques, burinés par près de vingt ans de résistance obstinée…