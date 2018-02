Fixer un objectif à 30 heures pour s’attaquer au chômage de masse.

C’est en février 1998 que la « loi Aubry I » a été votée en première lecture, l’adoption définitive datant de juin 1998. Bien que l’actualité nous invite à d’autres combats, le long terme nous ramène à la RTT autant qu’à la crise écologique et sociale. Si nous avions aujourd’hui la même durée annuelle moyenne du travail qu’au milieu des années 1960 (1 900 heures pour les salariés, environ 1 400 depuis 2002), il y aurait peut-être 5 à 6 millions de chômeurs en plus. Or, divers arguments conduisent à penser…