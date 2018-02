Pour une autre politique de l’accueil

Par leur solidarité, parfois jusqu’à l’illégalité, des citoyens et des institutions tentent d’infléchir la tendance répressive de l’État.

Il préside l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Invité de France Inter le 10 janvier, Pascal Brice répète qu’il croit « fondamental » d’éviter la « confusion » entre ce qui relève de l’asile et ce qui relève de la politique migratoire. C’est-à-dire entre les réfugiés et les migrants. Parce que c’est toujours le droit d’asile « qui en paie le prix ». Sauf que cette distinction fait le fruit de politiques qui restreignent et l’accueil et l’asile. N’en déplaise à Pascal Brice,…