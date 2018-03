La preuve par le Larzac

Depuis 1981, le causse s’est repeuplé et redécouvert, grâce à de nouveaux arrivants prêts à s’engager au quotidien pour préserver cette aventure agricole et humaine.

Le repas est à peine terminé qu’on frappe à la porte. Une fois, deux fois, trois fois… Ce samedi après-midi, c’est jour de réunion de l’équipe du journal militant bimestriel Gardarem lo Larzac chez Chantal et Thomas. En moins d’une minute, la cuisine et la salle de vie de la maison se transforment en atelier de confection. Prendre un journal, le plier en quatre avec soin, coller l’adresse du destinataire, regrouper par départements. Et envoyer le tout aux 1 300 abonnés à travers le monde. La mécanique est…