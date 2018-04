10 outils pour brider le Parlement

La Constitution offre déjà un costaud arsenal de moyens permettant au gouvernement de contrôler députés et sénateurs.

Il a été élu sur la promesse d’un renouvellement de la pratique politique. Et les parlementaires n’ont pas été déçus… Alors qu’Emmanuel Macron s’apprête à opérer une réforme de la Constitution (lire page précédente), le Parlement se voit déjà imposer sans grande retenue la volonté de son gouvernement. Liste non exhaustive de ce que permet déjà la Constitution de la Ve République. 1. L’ordre du jour Le gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat décident conjointement, depuis la réforme…