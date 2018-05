Aymeric Caron : « Le vivant est une valeur intrinsèque »

L’essayiste Aymeric Caron lance le Rassemblement des écologistes pour le vivant (REV), parti qui défend pour les animaux un droit fondamental à la vie, comme pour les humains.

Depuis quelques années le véganisme a trouvé en Aymeric Caron une figure médiatique. Ex-chroniqueur dans l’émission « On n’est pas couché », journaliste et essayiste classé « écolo de gauche », il a développé ses convictions dans trois ouvrages. Avec No steak (1), il défend l’alimentation végétarienne. Antispéciste : réconcilier l’humain, l’animal, la nature (2) réclame des droits fondamentaux pour les animaux, contestant l’asservissement du vivant aux ambitions des humains (que le spécisme considère comme…