Nouveau REV pour l’écologie

Le Rassemblement des écologistes pour le vivant (REV) tenait samedi sa première réunion publique autour de la figure médiatique d’Aymeric Caron. Un parti qui se positionne en dépassement d’EELV.

Les organisateurs attendaient 200 personnes, ils ont dû trouver en urgence une salle deux fois plus vaste qu’initialement prévu, dans le XVIIe arrondissement de Paris. Et c’était encore juste, samedi 12 mai, pour accueillir les quelque 430 participants à la première réunion du Rassemblement des écologistes pour le vivant (REV) : une partie du public est restée debout, « et nous avons dû refuser des inscriptions », indique le juriste Benjamin Joyeux, cofondateur. À lire aussi >> Aymeric Caron : « Le vivant…