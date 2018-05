Deux États : les jeunes Palestiniens n’y croient plus

Vingt-cinq ans après la signature des accords d’Oslo, la solution qui a toujours les faveurs de l’ONU paraît irréalisable à une large partie de la population, particulièrement chez les étudiants.

La cinquantaine bien entamée, costume gris, Mkhaimar Abusada parle d’une voix calme. Pour ce professeur de sciences politiques à l’université Al-Azhar de Gaza, « il semble difficile d’imaginer qu’un jour les 700 000 colons qui vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est soient renvoyés en Israël afin de permettre la création d’un État palestinien autonome. Et puis la Cisjordanie est morcelée, rongée de toutes parts par des routes israéliennes ». On sent poindre chez lui une certaine lassitude quand il aborde…