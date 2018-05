Festival imageSingulières, à Sète : Combat singulier

Du 8 au 27 mai, à Sète, « imageSingulières » tient sa 10e édition. Son cofondateur Gilles Favier témoigne de son engagement pour la photo documentaire et de la lutte pour la survie de ce festival.

Depuis 2009, imageSingulières a fait le choix éponyme : un regard toujours décalé et des travaux au long cours parsemés dans la ville de Sète. Une centaine de bénévoles, trois salariés à l’année et quelques intervenants se démènent pour maintenir gratuit ce festival de l’image documentaire, sans rogner sur la qualité, tout en suivant les métamorphoses sétoises. Longtemps ville rouge et populaire, Sète s’embourgeoise. Les chais abandonnés se font Conservatoire de musique à rayonnement intercommunal, le…