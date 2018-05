La Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement Cinq Étoiles (M5S) du jeune Luigi Di Maio cherchent à former un gouvernement.

La Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement Cinq Étoiles (M5S) du jeune Luigi Di Maio ont fait la campagne des législatives face à face, apparemment fortement opposées. Pourtant, un certain nombre d’affinités réciproques pourraient permettre un accord entre ces deux formations souvent présentées comme populistes et « anti-système ». Longtemps, le principal problème entre eux s’est appelé Silvio Berlusconi, avec lequel la Ligue (xénophobe, anciennement Ligue du Nord) a été alliée dès son entrée en politique,…