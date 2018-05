L'honneur des services publics

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Alors que les fonctionnaires et agents sont appelés à faire grève et manifester mardi 22 mai contre la politique du gouvernement Macron-Philippe à l'appel de leurs neuf organisations syndicales, on trouvera des motivations supplémentaires dans le soutien à la fonction publique au visionnage d'une série de 16 courtes vidéos produites par l’Internationale des services publics (ISP, ou PSI en anglais).

À lire aussi >> Fonction publique : Le privé en embuscade

Cette fédération syndicale internationale, qui représente 20 millions de personnes travaillant dans 163 pays à travers le monde, met en scène l'engagement de travailleuses et de travailleurs qui portent haut la bannière des services publics au sein de leur syndicat.

Il y a Georges, « qui a connu la guerre aussi », pleinement solidaire des réfugiés syriens qui affluent au Liban. Dans la région de Wadi Khaled, il soutient avec son syndicat l'installation d'infrastructures d'approvisionnement en eau pour leurs besoins, « parce qu'il est important d'aider les gens ».

Solidarite Sans Frontieres from Public Services Intenational on Vimeo.

Negro Davi travaille à la Propreté de Salvador, la ville la plus « black » du Brésil. Le ramassage des déchets est une tâche parfois éprouvante, et parfois déconsidérée des citoyens. Dans son syndicat, Negro Davi se démène, dans les quartiers, pour le respect et la dignité de ces travailleuses et travailleurs « sans qui les maladies infectieuses prolifèreraient ».

Negro Davi (FR) from Public Services Intenational on Vimeo.

Avoir accès au soin, pour Younous Mahadjir, médecin militant à l'Union des syndicats du Tchad, c'est un des pôles d'une bataille plus globale « qui comprend aussi l'alimentation et l'éducation ». Il a subi la torture sous Hissen Habré en raison de son engagement pour la démocratie.

Médecin Militant (FR) from Public Services Intenational on Vimeo.

Chelsea Yeager, aux États-Unis, est agent pénitentiaire, un métier mal perçu, se désole-t-elle. Dans un pays où les institutions répressives sont régulièrement sur la sellette, elle défend l'honneur de sa mission : « Apporter la sécurité et du bien-être aux détenus ».

Correction (FR) from Public Services Intenational on Vimeo.

Infirmières, enseignants, pompiers, d'Afrique, d'Asie, des Amériques, d'Europe, du Proche-Orient : toutes et tous ont à cœur l'engagement professionnel et souvent militant au service de la collectivité, très proche des humains, bien loin des ratios de retour sur investissement.

Ces vidéos (en version française) sont aussi à voir sur la chaîne Vimeo de PSI : vimeo.com/user6551614

À lire aussi >> Des économies de fonctionnaires