Festival d'Avignon : En quête d’alternatives

Le regard fixe, inexpressifs, les visages d’enfants qui émergent d’un grand tissu immaculé sur l’affiche de la 72e édition du Festival d’Avignon semblent tout droit sortis du Meilleur des mondes d’Aldous Huxley. Peints par Claire Tabouret, figure montante de l’art contemporain, ils suscitent chez le spectateur un sentiment ambigu. Révolte ou acceptation de la dissolution de l’individu dans le groupe ?

Consacré à l’idée d’alternative, l’édito d’Olivier Py, qui débute cette année son second mandat de quatre ans à la tête du Festival, offre un début de réponse et donne le ton de l’événement. « Parfaite définition de l’art : une singularité qui concentre tant d’énergie positive qu’elle peut courber le temps et arrêter l’héritage du malheur », y lit-on par exemple.

Après une 71e édition centrée sur les femmes et la création africaine, le cru 2018 va chercher l’énergie en question à travers des œuvres consacrées non seulement à l’enfance, mais aussi à la migration et au genre. Un sujet qui tient particulièrement à cœur au directeur du festival, créateur du personnage de travesti de Miss Knife qu’il incarne régulièrement dans des spectacles de cabaret. En la matière, il fait preuve d’une audace qu’on ne retrouve que de manière inégale dans le reste de la programmation. Tandis qu’en ouverture Thomas Jolly et sa compagnie Piccola Familia joueront dans la Cour d’honneur Thyeste de Sénèque, c’est en effet loin des classiques que sera abordée la construction sociale et culturelle du masculin et du féminin. Et la trans-identité.