Michel Pouzol : « Témoigner : une mission politique »

Michel Pouzol, ex-RMiste et ex-député, milite contre la stigmatisation et pour des mesures efficaces contre la misère.

Michel Pouzol en sourit, mais il est conscient du sous-entendu dans l’étiquette « bon pauvre » que le monde politico-médiatique lui a collée. Ancien RMiste, il a connu la misère durant seize mois, avec sa femme, enceinte, et ses deux enfants, vivant dans un cabanon insalubre de 25 mètres carrés. Quelques années plus tard, il est élu député (PS) et débarque à l’Assemblée en 2012, unique en son genre sous les ors de la République. C’est le soir de sa victoire dans la 3e circonscription de l’Essonne qu’il évoque pour la première fois, très ému, son histoire personnelle : « Ce que vous avez fait ce soir : vous avez envoyé à l’Assemblée nationale un précaire, un petit-fils d’agriculteur, un ex-RMiste. » D’abord repéré par une journaliste du Parisien, il fait rapidement le tour des plateaux de télé, à sa grande surprise. Courtisé par les maisons d’édition, il finit par publier Député, pour que ça change, un livre où il se raconte mais propose aussi des pistes pour lutter contre la pauvreté et la pauvrophobie. Il est félicité, érigé en exemple. « Toi, tu as voulu t’en sortir », lui glissent certains politiques, même de droite.