Gilets jaunes : Une fronde populaire, un fond politique

Ils avaient promis de bloquer le pays le 17 novembre. Les riches bénéficient d’un « transfert » de pouvoir d’achat Les études indépendantes confirment un sentiment diffus : les réformes fiscales et les arbitrages budgétaires d’Emmanuel Macron penchent du côté des riches, voire des très riches. Toutes réformes confondues, les 1 % de Français les plus aisés devraient voir leurs revenus grimper de 6 % en 2019, grâce à la quasi-suppression de l’ISF et à la « flat tax », qui plafonne l’impôt pour les heureux propriétaires de placements financiers (source IPP, septembre 2018). A contrario, les 20 % les plus pauvres voient leur pouvoir d’achat baisser (– 0,4 %) en raison du quasi-gel des retraites et des prestations sociales, et de la hausse de la CSG, accentuée par l’augmentation de taxes sur les cigarettes et l’essence. Seuls les allocataires du minimum vieillesse et de l’allocation aux adultes handicapés bénéficient d’une revalorisation. La baisse de la taxe d’habitation fait en revanche repasser le voyant au vert pour la classe moyenne, en particulier pour les actifs dont les cotisations sociales ont été remplacées par une hausse de la CSG… Au grand dam des fonctionnaires et des retraités, qui paient plus d’impôts et voient leurs ressources quasi gelées. Une perte de pouvoir d’achat d’environ 1 % pour ces derniers, qui grimpe jusqu’à 3,11 % pour les 20 % de retraités les plus riches selon l’IPP. Si le bilan sur l’ensemble de la population est nul en 2018 et légèrement positif en 2019 (+0,3 % du revenu disponible brut, source OFCE), les « multiples transferts » désavantagent les inactifs au profit des actifs. Un mouvement rendu visible par plusieurs mesures symboliques, dont la suppression de l’ISF, qui amenuisent le consentement à l’impôt. Erwan Manac'h Ils ne sont parvenus samedi qu’à paralyser le trafic routier en quelques points stratégiques, et à empêcher l’accès à quelques dizaines de supermarchés et de stations-service. On aurait toutefois tort de minimiser la mobilisation des gilets jaunes, que l’intervention du Premier ministre dimanche soir sur France 2 n’est pas de nature à faire retomber ; des appels à manifester à Paris le 24 novembre étaient lundi fortement relayés sur Facebook. Ni de la réduire aux nombreux incidents qui l’ont émaillée et ont fait un mort et 409 blessés dont 14 graves. Même les chiffres contestés du ministère de l’Intérieur, qui affirme avoir recensé samedi 287 710 manifestants (admirons la grotesque précision du décompte !) sur 2 034 sites à travers le pays, ne peuvent masquer que cette première sortie nationale des gilets jaunes a été un succès. Il n’était pas écrit qu’un mouvement né sur les réseaux sociaux, sans base syndicale, politique ou régionale débouche sur une action réelle et relativement coordonnée.

Certes, la mobilisation n’était pas partout de même ampleur. Si le mouvement a particulièrement pris dans des régions rurales et périurbaines, où le vote d’extrême droite peut être important, souvent derrière l’abstention qui constitue, dans ces zones, le premier parti, la dispersion des rassemblements ne lui a pas donné partout un caractère massif.

Dans le Loiret, dont nous avons sillonné les routes en deux-roues, les barrages étaient assez nombreux – 23 ont été recensés –, mais les rangs des gilets jaunes qui les tenaient étaient plutôt clairsemés et se réchauffaient en brûlant des palettes de bois ou en entonnant régulièrement des « Marseillaise » qui manquaient de musicalité. Quant aux banderoles qui les surmontaient, elles dépassaient la simple question du diesel ou de l’essence, et réclamaient fréquemment la démission d’Emmanuel Macron. Une revendication très partagée dans l’Hexagone. Sur ces barrages, où beaucoup nous ont confié manifester pour la première fois de leur vie, ajoutant souvent qu’ils ne votent plus depuis des années, les jeunes étaient relativement peu nombreux. L’âge des participants s’étalait surtout entre 40 et 60 ans avec, sur à peu près la moitié des points de rassemblement, une forte représentation des retraités, à en juger par les pancartes brandies et les explications des personnes présentes.

Dans tout le pays, les motifs de grief du mouvement, né d’une protestation contre la hausse du prix des carburants, se sont élargis pour exprimer un ras-le-bol plus général, dirigé vers le gouvernement et la personne du Président, mis en cause pour son « arrogance », enfermé dans sa « tour d’ivoire ». Au dos de leurs chasubles jaune fluo, certains se revendiquaient comme des « gaulois réfractaires », allusion aux propos tenus par Emmanuel Macron fin août qualifiant ainsi le peuple du pays qu’il préside. En Bretagne, d’autres y avaient inscrit « mafia bretonne » en référence à une autre saillie présidentielle soi-disant humoristique. « Le gouvernement ne prend en compte l’avis de personne, regrettait Franck, technicien rencontré à Paris aux abords de l’Élysée. Nous sommes dans la rue pour faire valoir un contrepoids ! Les politiques n’écoutent plus rien, ils ont leur train de vie exceptionnel et nous, on travaille, on est précaire. Il y a deux mondes au sein d’un même pays. » « La taxe sur le diesel, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase », expliquait calmement Arnaud, nassé avec une quarantaine de gilets jaunes place de la Concorde.

Si la colère des manifestants s’est traduite ici ou là par de lamentables agressions homophobes, islamophobes ou racistes, comme pouvait le laisser craindre la présence de militants d’extrême droite dans ce mouvement protéiforme et réellement populaire, elles ont presque toujours été désavouées par les organisateurs locaux. Ces derniers étant plus soucieux de mettre en avant des revendications fiscales, sociales et politiques, débattues ces derniers jours sur internet et dans des assemblées citoyennes décentralisées préparatoires à la mobilisation du 17 novembre et présentées sur les réseaux sociaux comme des « revendications nationales ».