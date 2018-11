« Sans projet écologique, la taxe, c’est du bidon ! »

La fiscalité est un puissant outil pour sortir des énergies fossiles. Le rattrapage sur le diesel et la hausse de la taxe carbone, appliquée à tous les carburants fossiles, suivent une trajectoire connue, adoptée lors des précédents budgets. Qu’est-ce qui est taxé et combien ça rapporte ? Les recettes des taxes environnementales devraient s’élever, en 2018, à 62,6 milliards d’euros (selon le périmètre français, qui diffère de la définition retenue par l’Union européenne.). Elles sont tirées à 75 % des consommations d’énergie (très loin devant les ordures ménagères, à 13 %, l’eau ou les cartes grises, 4 % chaque). Sur ces 75 %, plus de la moitié provient de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), appliquée aux carburants et combustibles (de chauffage entre autres), à l’exception du gaz naturel, qui a sa propre taxe (TICGN). Et le surcroît attendu pour 2019 (5,1 milliards d’euros) provient aux trois quarts de l’augmentation de la TICPE. S’ajoute au prix à la pompe (mais pas au profit du fisc) la hausse du tarif du pétrole, moins prévisible (à court terme en tout cas), et dont le cours a doublé depuis 2017. Cependant, certaines énergies fossiles échappent à la TICPE. Et le gouvernement, s’il veut supprimer en partie le privilège du remboursement accordé au gazole non roulant (GNR, pour tracteurs ou véhicules forestiers), reste silencieux sur l’exemption fiscale dont bénéficie le kérosène, carburant de l’aviation, de loin le plus émetteur de CO 2 . C’est un vieux privilège internationalement accordé en 1944 au transport aérien pour faciliter son essor. Cadeau désormais parfaitement abusif, auquel s’ajoute celui d’une TVA réduite sur les billets d’avion. Mais, si la mobilisation du 17 novembre se focalise sur le prix du diesel, c’est la fiscalité écologique dans son principe qui risque de faire les frais des ambiguïtés du gouvernement, bien en peine pour convaincre que la hausse de ces recettes alimente en proportion les efforts de la transition énergétique. Édouard Philippe l’a déclaré benoîtement en privé : son objectif principal, c’est l’emploi. Et, pour cela, compenser une baisse de la fiscalité sur le travail par la hausse des taxes sur les carburants. En gros, faire payer par les automobilistes un allégement de charges sur les entreprises : effet déplorable…

La fiscalité écologique génère régulièrement des oppositions frontales. Les enjeux sont-ils bien posés ?

Nicolas Garnier : Notre association, Amorce, est très impliquée dans ces batailles : elle est même née à l’occasion de l’une d’elles, en 1987. Il s’agissait alors de corriger une disposition injuste : alors que le gaz et l’électricité bénéficiaient d’un taux de TVA réduit à 5,5 %, ce taux était de 19,6 % pour le bois et les réseaux de chaleur. Puis, dans le sillage des premières « éco-contributions » mises en place à partir du milieu des années 1990, nous avons obtenu leur extension à de nouvelles familles de déchets recyclables – papier, peintures, meubles, etc. C’est une logique vertueuse : l’augmentation du prix des biens visés envoie un « signal prix » qui incite les producteurs à réduire les déchets générés, et les sommes collectées financent les filières industrielles de recyclage. Il faut maintenant élargir ces éco-contributions à ce qui ne se recycle pas – couches-culottes, litières animales, etc.

À partir de 2005, autre évolution importante, une partie des recettes de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (1) est reversée au budget des régions. Nous avons demandé qu’une partie de ces montants puisse servir à financer les premiers plans climat locaux (2).

Ainsi, de la baisse de TVA sur des produits vertueux (énergies renouvelables) – une fiscalité incitative –, on est passé à la taxation de produits néfastes pour l’environnement (déchets). Celle-ci peut difficilement être dénoncée comme « punitive » tant que les recettes vont à des mesures visant à résoudre le problème environnemental concerné, mais c’est de moins en moins le cas. Ainsi, depuis 2017 la taxe sur les décharges n’est plus affectée au traitement des déchets.

Nous avons cependant bifurqué en 2009, quand la commission sur la contribution -climat-énergie, dite « commission Rocard », a préconisé la création d’une « taxe carbone » sur les énergies fossiles (3) : il s’agissait alors de décourager leur consommation. Nous avons crié « danger ! ». Car ce mécanisme, privilégiant le « signal prix » sans imposer conjointement l’affectation d’une partie des recettes à la lutte contre le dérèglement climatique, exposait au risque de voir le ministère de l’Économie mettre le grappin dessus ! Et c’est bien ce qui s’est produit : la taxe carbone étant déversée dans le budget général de l’État, suivant le mode habituel, sa trajectoire – augmentations, réductions – est avant tout pilotée par les intérêts de Bercy.

La fiscalité est pourtant reconnue comme l’un des outils les plus performants pour faire avancer la transition écologique…