Taxes diesel : Quel impact pour ceux qui n’ont pas le choix ?

La part « carburant » du budget des ménages est globalement stable mais elle représente jusqu’à 8 % du budget des 10 % des ménages les plus pauvres.

Sur plus de 23 millions d’actifs en France qui utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, 62 % expliquent ce mode de déplacement par le fait qu’ils n’ont pas d’autre solution (sources Ifop et Kantar). Première raison : 41 % des automobilistes jugent que les alternatives sont trop peu flexibles ou trop rares – constat encore plus vrai (54 %) dans les petites villes de 2 000 à 20 000 habitants. Deuxième raison : le temps de trajet est souvent plus long en transports en commun. Pour 37 %…