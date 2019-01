« Anguille sous roche » : Amour à la dérive

Guillaume Barbot met en scène Anguille sous roche, premier roman du Comorien Ali Zamir.

Lorsqu’il découvre Anguille sous roche, d’Ali Zamir (1), Guillaume Barbot vient de créer, avec sa compagnie Coup de poker, On a fort mal dormi. Une délicate adaptation des Naufragés. Avec les clochards de Paris, de Patrick Declerck, interprétée par l’excellent Jean-Christophe Quenon, qui, entre récit et incarnation, raconte la première immersion du psychologue et ethnologue au sein du centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Le premier roman du jeune auteur comorien, longue phrase syncopée de…