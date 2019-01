Le Transfo n’accueillera pas la Maison des Médias Libres

Réuni en décembre, le jury de la Ville de Paris n’a pas retenu le projet « Le Transfo - Maison des Médias Libres » auquel participait Politis avec près d’une soixantaine de médias indépendants. Le collectif qui l’a porté et présenté fait part de sa déception et de son incompréhension.

Dans le cadre de l’appel à projet « Réinventer Paris 2 », le jury de la Ville de Paris a rejeté, vendredi 14 décembre, le projet « Le Transfo – Maison des Médias Libres » dont nous étions porteurs pour l’ancien poste de transformation électrique « Nation 1 », sis boulevard de Charonne, dans le XIe arrondissement. Au nom des près de quatre-vingt structures partenaires de cette candidature, dont une soixantaine de médias indépendants témoignant du pluralisme de notre démarche, nous déplorons vivement ce choix.

Cette décision est d’autant plus incompréhensible que notre projet, sans équivalent en France, se distinguait radicalement par sa dimension citoyenne, ses finalités pédagogiques, son ambition éducative, son ouverture au public, son originalité architecturale, son exigence écologique, ses spécificités numériques, sa conception participative et son financement innovant. Elle l’est encore plus si l’on se souvient du vœu adopté par le Conseil de Paris, le 6 novembre 2016, avec le large soutien d’élus de tous bords, enjoignant à la Ville d’« inscrire l’accueil de cette Maison des médias libres parmi ses priorités en matière de recherche de foncier et/ou de bâti ».

Ville symbole et martyre de la liberté de la presse, des Trois Glorieuses de juillet 1830 à l’attentat contre Charlie Hebdo de janvier 2015, Paris aurait pu enfin offrir à ses habitant.e.s, à sa jeunesse et à ses visiteurs un lieu public destiné à illustrer, à promouvoir et à défendre le droit de savoir et la liberté de dire. Un lieu plus nécessaire que jamais alors que la question de l’indépendance des médias et de la qualité de l’information est un enjeu démocratique essentiel. Un lieu que nombre de grandes figures intellectuelles avaient réclamé, en faisant connaître leur soutien à notre projet dans un appel public paru dans Le Monde.

Une occasion de l’inventer dans un bâtiment à sa mesure existait, qui vient d’être manquée. Nous ne pouvons que le regretter et faire part à la municipalité parisienne de notre profonde déception, doublée d’une égale incompréhension.

Signataires

Olivier Legrain, mandataire

Cécile Galoselva et Coline Laugraud, ETIC Foncièrement responsable

Olivier de Certeau et Julien Le Mentec, ODC Architectes

Camille Dorival (Alternatives Économiques), Laurent Laborie (Politis), Edwy Plenel (Mediapart), Agnès Rousseaux (Bastamag) pour les médias partenaires

Béatrice Moal, ARP Astrance, assistance à maîtrise d’ouvrage

Paul Citron, Plateau Urbain

