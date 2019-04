Benoît Biteau : D’abord paysan !

En position éligible sur la liste EELV, Benoît Biteau revendique sa passion et son expérience d’agriculteur militant.

Paysan investi, fils d’agriculteurs et petit-fils de paysans de Charente-Maritime, à Sablonceaux, à trois encablures de La Rochelle. Toise haute et silhouette large. Mais le parcours franc du collier de Benoît Biteau, né en 1967, n’a pas été le plus direct. Parce qu’au sortir du lycée, avec un bac scientifique, il enquille deux BTS, le premier en génétique, autour des semences, le second sur la gestion de l’eau. À la clé, un poste de directeur d’un bureau d’études sur l’irrigation et le drainage en région…