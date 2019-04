Catastrophes naturelles : Des traumatismes sans fin

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Le toit peut s’envoler. L’eau, monter jusqu’à un 1,20 mètre au rez-de-chaussée. Les victimes de l’ouragan Irma à Saint-Martin en septembre 2017, ou des inondations dans l’Aude en octobre 2018, restent choquées par la violence de ces catastrophes causées par la hausse des températures et de l’humidité dans l’air. Stress, insomnie, anxiété : le réchauffement climatique impacte aussi la santé. Les personnes qui s’expriment dans ce dossier n’ont pas subi de décès parmi leurs proches et relativisent les pertes matérielles. Elles n’en sont pas moins perturbées dans leur organisation familiale, leur quotidien de travail et leur manière d’envisager l’avenir sur des territoires exposés où la reconstruction est trop lente, laissant planer un sentiment d’abandon, d’épuisement ou d’incertitude. Les plus frappés sont les plus vulnérables, mais la solidarité compense et apaise.

À lire dans ce dossier :

• Le Jiec, acte II

• Bize, un village en alerte

• « Certains disent qu’Irma n’est jamais fini »