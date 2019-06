La complicité des mangeurs de yaourts

Ce matin-là, la radio grésillante du narrateur crache de nouvelles révélations : « Le Premier ministre [canadien] a placé 600 000 dollars dans un compte de l’île de Jersey, considérée comme un paradis fiscal, alors qu’il travaillait comme neurochirurgien en Arabie saoudite. Cette manœuvre, tout à fait légale, lui a permis de ne payer aucun impôt. »

Et le journaliste de la station d’interpeller Alain Deneault, philo­sophe, spécialiste de ces questions : « Le problème, c’est qu’on puisse recourir à un paradis fiscal comme celui-là, sur un mode légal. Mais il est difficile de s’attendre à ce qu’un chef d’État qui bénéficie d’un paradis fiscal lutte contre l’évasion fiscale. » En France, voilà qui rappelle quelques souvenirs (au moins pour un ministre). La messe est dite alors ? Ou pas, ou presque.

Le lendemain, le narrateur, qui aime se mettre en scène – avec sa compagne, amusée et sceptique –depuis son petit-déjeuner café-toasts à son ordinateur, apprend que Cristiano Ronaldo a dissimulé 150 millions d’euros en Suisse et aux îles Vierges britanniques. Une prouesse financière de plus. Alain Deneault poursuit sa réflexion : « Les manques à gagner pour le Trésor public occasionnés par le recours aux paradis fiscaux expliquent en grande partie les plans d’austérité. Le public en subit les conséquences de plein fouet. » Suffit ! Et le narrateur, las de ces scandales, de refuser de « mettre [son] pied dans leur beurre ! », prêt à cesser toute collaboration avec les entreprises complices de l’évasion fiscale. Du David contre Goliath contemporain.