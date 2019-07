Avignon off : Avis de secousses

La très atypique compagnie Turbulences !, créée par Philippe Duban, présente Trouble, un spectacle autour de l’exclusion et de l’altérité réunissant personnes autistes et non autistes.

Vouée à l’insertion professionnelle de personnes autistes via la création artistique, l’association Turbulences ! a été créée en 1992 par Philippe Duban, comédien et metteur en scène de théâtre, par ailleurs diplômé en psychologie, à la suite de sa rencontre avec Howard Buten. Auteur du fameux best-seller Quand j’avais cinq ans je m’ai tué, ce psychologue et écrivain américain a par ailleurs consacré plusieurs livres à l’autisme, sujet qui lui est cher, par exemple Ces enfants qui ne viennent pas d’une autre planète : les autistes. Exerçant en parallèle une activité de clown, sous le nom de Buffo, il est intervenu en particulier dans un centre spécialisé pour jeunes autistes fondé par Tony Lainé, l’un des zélateurs de la psychiatrie alternative dans les années 1970-1980.

Dans un premier temps, ­Philippe Duban a œuvré en conduisant des ateliers au sein de l’hôpital de jour Santos-Dumont, dans le XVe arrondissement de Paris. Ouvert en 1963, cet établissement est le premier hôpital de jour privé français dédié à l’accueil des enfants, adolescents et jeunes adultes autistes. « Un jour de 1991, Howard Buten m’apprend que Santos-Dumont veut créer un atelier théâtre, raconte Philippe Duban. Au départ, j’étais un peu réticent car je ne voulais pas faire de travail social, mais Howard m’a vraiment encouragé à rencontrer les responsables de l’hôpital. Je suis allé les voir, la collaboration a démarré et elle est toujours en cours aujourd’hui. Le principe de cet atelier n’est pas d’offrir une forme de thérapie par l’art mais de ménager une ouverture vers le monde extérieur et de créer du lien social en changeant le regard sur les personnes autistes. »