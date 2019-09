« De cendres et de braises », de Manon Ott : liberté la nuit

Dans De cendres et de braises, Manon Ott, cinéaste et chercheuse, filme des habitants des Mureaux. Elle accompagne son documentaire d’un livre.

Comment filmer la banlieue et ceux qui y habitent ? L’exercice n’est pas aisé. Notamment parce que la plupart des réalisateurs n’en viennent pas, n’y vivent pas. Mais en être ne suffit pas à aiguiser un regard juste et à le donner en partage. Depuis La Haine (1995), nombre de films s’y essaient, des fictions comme des documentaires, aujourd’hui plus encore qu’hier. La semaine dernière, ici même, nous évoquions Nous, le peuple, de Claudine Bories et Patrice Chagnard. Bientôt, on verra Les Misérables, de…