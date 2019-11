Les deux laïcités de la gauche

Doit-elle être utilisée pour combattre les religions, ou pour les isoler de l’État ? Bien qu’apaisé, le débat dure depuis 1905.

En jargon journalistique, les « marronniers » sont les sujets d’actualité qui reviennent régulièrement : les soldes, le chassé-croisé des vacances, les fêtes de fin d’année, la neige, la galette des rois, un débat sur l’islam et la laïcité… Halloween étant déjà passé, Noël encore loin, et des réformes lourdes de conséquences sociales approchant, c’est sur le voile porté ou non par les accompagnatrices scolaires que la polémique s’est faite cet automne. Premier à ouvrir le bal, le frontiste (soupçonné de…