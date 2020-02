Les effondrements et la politique

Loin de pétrifier la pensée et l’action, la reconnaissance des catastrophes climatiques nous libère de l’attente « progressiste » d’un avenir forcément meilleur.

Poursuivre les voies qui mènent aux effondrements des milieux de vie et des solidarités, à la perte des univers familiers, des cultures, à la destruction des conditions de la vie et attendre que du chaos surgisse un bien, une sortie de crise avec profits nouveaux, progrès technoscientifiques, contrôle accru et confinement des populations, fermeture des frontières, construction d’abris pour les plus fortunés sont les remèdes de décideurs pris de panique devant l’ampleur des catastrophes qui viennent. Même…