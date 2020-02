« Ruy Blas », par Yves Beaunesne : Éloge de l’usurpateur

Dans le Ruy Blas monté par Yves Beaunesne, les comédiens mènent brillamment l’éternelle charge de Victor Hugo contre les puissants.

On ne se lasse pas de Ruy Blas. C’est bête comme chou et c’est grandiose à la fois. Victor Hugo lance à cœur perdu ses rêves politiques dans cette histoire d’un « ver de terre amoureux d’une étoile ». Un valet, un laquais, un sans-grade, presque un prolo, devient, grâce à une série de machinations, Premier ministre du royaume d’Espagne. Plus fort encore, il tombe amoureux de la reine et la reine répond à sa passion ! Ça finit mal, bien sûr. Ce sublime mélo n’est pas facile à monter, non pas en raison de…