État d’urgence sanitaire - Nous exigeons

Constatant la gravité de la crise sanitaire due au coronavirus, devant déplorer l’irresponsabilité et l’incompétence de nos gouvernants qui ont failli à toutes leurs obligations, nous, citoyennes et citoyens, exigeons d’Emmanuel Macron et de son gouvernement de mettre en œuvre immédiatement les mesures suivantes :

la mise à disposition publique massive de matériel de protection (masques, gants, gel, glaces de protection, etc.) à la population et aux travailleurs et travailleuses quel que soit leur statut, et la désinfection des lieux et services collectifs ;

la limitation des activités professionnelles au strict nécessaire pour la vie de la collectivité, et l’organisation collective par ceux et celles qui travaillent, quel que soit leur statut, des conditions de le faire en toute sécurité, avec à défaut droit de retrait et arrêt du service ou de la production, sans aucune restriction au droit du travail ;

la fabrication et mise à disposition massive de tests de dépistage pour répondre aux besoins de la population, et la prise en charge immédiate en cas de test positif, avec hébergement et réquisition de lieux publics à cet effet ;

la fabrication urgente et massive des médicaments ayant prouvé leur efficacité (y compris en contraignant les laboratoires pharmaceutiques à les produire) et leur accès gratuit à tous sans exception ;

le maintien en activité et l’éventuelle réquisition ou socialisation des unités de production des biens ou matériels pouvant être utilisés pour lutter contre la pandémie ;

l’ouverture de lits par tous moyens : réquisition des cliniques privées et hôpitaux privatisés, construction d’hôpitaux de fortune, réouverture des hôpitaux fermés ou ouverture d’hôpitaux dans des locaux existants par réquisition de bâtiments actuellement inoccupés ou voués à des activités lucratives ;

la création immédiate et massive des milliers de postes permanents à hauteur des besoins dans l’hôpital public sans clause de nationalité, et la mise à contribution des cliniques privées et médecins libéraux au service public de santé ;

l’attribution immédiate à l’hôpital public de 20 milliards d’euros, ou plus selon les besoins, financés en taxant en urgence les détenteurs de titres dont la valeur dépasse un million d’euros, les anciens contribuables de l’ISF, les multinationales et en y affectant la totalité du CICE ;

l’accès aux soins, à l’hébergement et aux conditions de sécurité sanitaire de tous les sans-abri, les migrant·es et refugié·es, par réquisition de logements vacants, et l’accès gratuit aux soins pour les demandeurs et demandeuses d’emploi indemnisé·es ou non, les précaires et personnes sous le seuil de pauvreté ;