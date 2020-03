L'irresponsabilité de Michel Cymes

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Michel Cymes, médecin de formation, est l’un des animateurs de la télévision les plus suivis. Une valeur sûre, éminemment bankable en terme d’audimat, il fait les beaux jours de France Télévisions. S’adressant à un très large public auprès duquel il est d’une crédibilité sans faille, Michel Cymes se doit d’avoir une parole responsable, surtout en période de crise.

Or, le 3 mars, dans un clip promotionnel pour une émission spéciale sur le sujet qu’il allait animer, il s’est efforcé de rassurer en affirmant que le coronavirus entraînait « dans l’énorme majorité des cas […] un petit syndrome grippal, […] bref, tous les symptômes que l’on peut avoir quand on a le virus de la grippe. » Il conseillait en outre d’« éviter », et non pas de proscrire, les contacts avec les autres personnes.

La semaine dernière, dans l’émission « Quotidien », il déclarait encore que le Covid-19 était « une forme de grippe, un peu plus cognée que la grippe, mais ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans ».

Lundi soir, Michel Cymes a fait son « mea culpa » à la télévision. « J’ai probablement trop rassuré les Français », a-t-il admis. Il est aussi, à coup sûr, un dangereux irresponsable.