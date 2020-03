Serez-vous les maires que nous attendons en 2020 ?

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Notre futur se construit aujourd’hui. Il est temps de reprendre le contrôle de nos droits, de nos vies. Il est temps de mettre la protection du vivant au centre de l'attention de toutes et tous, citoyen·ne·s et dirigeant·e·s.

Notre civilisation se paie de catastrophes répétées, dues à des actions humaines dramatiques : accumulation et prolifération des déchets, destruction des espaces sauvages de nos villes et nos communes, alimentation industrielle et mortifère, air de moins en moins respirable…

La prise de conscience de l’urgence écologique ne cesse de croître, elle devient électoralement incontournable.

Nous, citoyen·ne·s, avons compris qu’il n’était pas possible d’attendre 6 ans de plus pour transformer nos territoires, que ces élections de mars 2020 devaient impérativement élire des maires écologiquement efficaces.

Pourquoi ? Car le dernier rapport du GIEC l’a confirmé : selon le PNUE, 50 à 70 % des leviers d’action pour agir contre le dérèglement climatique se situent à l’échelle locale (Sources : PNUE, Ademe / ABC, 5ème rapport du GIEC).

Nos actions individuelles ne suffiront pas. Des actions collectives sont nécessaires, portées par des élus à la hauteur de ce rendez vous décisif.

Nous, citoyen·ne·s, porteur·›euses des voix nécessaires à votre élection, avons compris qu’il s’agit de défendre nos droits, au présent ainsi qu’au futur.

Au présent, le droit à un environnement immédiat non pollué par des déchets, le droit à des espaces de nature non bétonnés, le droit à une alimentation saine, le droit à un air respirable.

Au futur, le devoir d’amortir le choc climatique, en s’engageant pour s’adapter à ses conséquences et faire notre part pour limiter son aggravation, pour limiter la chute vertigineuse de la biodiversité, et pour pouvoir répondre à nos enfants que nous avons fait ce qu’il fallait.

Le travail préparatoire a été fait. Trente-deux propositions co-construites entre ONG et citoyens ont été rassemblées au sein du Pacte pour la transition écologique et mises à disposition de toutes et de tous. Les solutions sont connues et doivent être mises en oeuvre sans plus attendre.

C’est pourquoi, nous, citoyen·ne·s, demandons à tous les futurs maires de s’engager, et en particulier sur trois mesures phares.

Mettre en place ces mesures sur l’ensemble des communes françaises est un premier pas nécessaire au changement.

Ces trois premières mesures sont les suivantes :

Proposer une alimentation biologique, moins carnée, locale et équitable dans la restauration collective

Mettre fin au développement de grandes surfaces commerciales sur le territoire pour stopper l’artificialisation des sols

Donner la priorité aux mobilités actives (marche, vélo) dans l’espace public

Ces mesures sont au dessus de l’appartenance politique.

Elles sont à engager impérativement, même s’il ne s’agit que du début de la transition nécessaire: elles sont la porte d’entrée vers le Pacte pour la transition écologique.

Nous les avons choisies car ce sont trois mesures dont l’application est la plus rapide et la plus accessible à quiconque décide de prendre la bonne décision. Elles sont reprises dans l’appel aux Maires du Siècle, lancé par le mouvement On est Prêt, un an après le succès historique de l’Affaire du Siècle. Les candidats doivent répondre à cet appel et aux aspirations des citoyens qui ont marché pour le climat partout en France.

Nous, citoyen·ne·s, exigeons votre mobilisation en incluant ces trois mesures dans votre programme, en le déclarant publiquement et en les mettant en œuvre dès votre entrée en poste. C’est l’engagement minimum que doit prendre chaque candidat·e dans le chemin de la transition écologique nécessaire.

Pour que nous puissions de nouveau envisager un champ des possibles nous permettant de repenser un futur plus apaisé.

Serez vous au rendez vous des maires du siècle ?

Retrouvez Toutes les informations de la campagne des maires du siècle, et les outils à votre disposition. - L'ensemble des mesures du pacte pour la transition.

