UE : La diplomatie des miradors

L’Union européenne se perd dans une politique sécuritaire mûrement élaborée depuis les nombreuses arrivées de migrants en 2015 et appliquée aujourd’hui avec violence en Grèce.

Certains parlent d’une « bataille d’images » pour décrire la situation à la frontière entre la Grèce et la Turquie. À grand renfort de photo-graphies non sourcées et de vidéos tirées des réseaux sociaux, le régime turc promettrait, selon Athènes, un eldorado européen et des centaines de bus aux milliers de réfugiés désireux d’aller à l’Ouest. Vu depuis Ankara, les forces de l’ordre voisines feraient preuve d’une extrême violence à l’égard des exilés. Les deux diplomaties ont raison : Recep Tayyip Erdogan…