Avec Radio Nova, on fait la teuf… confinés

Notre Voyage autour de nos chambres #27 vous propose d’égayer vos soirées de vendredi et samedi, avec de vrais DJ. Comme si vous organisiez une fête chez vous, comme au bon vieux temps, mais en respectant toujours le confinement. Grâce à Radio Nova et ses « Teufs d’appart »…

Voici une proposition festive et musicale qui pourrait déplaire à vos voisins. Mais comme vous êtes bien élevés, vous mettrez (peut-être) un petit mot sur votre pallier, ou vous modérerez le volume de votre chaîne hi-fi. Mais si votre environnement de voisinage le permet, vous pourrez vous offrir, dans les circonstances actuelles, une vraie « Teuf d’appart », chaque vendredi et chaque samedi soir à 20 heures. Et, comme Radio Nova vous y invite sur son site web, proclamer : « Arrêter de danser ? Jamais. Alors sortons les baffles, chacun chez soi, et dansons, crions, poussons le son sur les sets réalisés à distance par des DJ amis de Radio Nova ».

Quelques-uns des meilleurs DJ résidents de Nova, comme Yuksek, Get a room ! ou DJ Sims, se sont donc déjà succédés aux platines, depuis le 27 mars (date du premier rendez-vous), pour à chaque fois deux heures de mix – depuis chez eux, également.

Vous tounez, tounez et tounez encore, et ne savez plus ni le jour, ni l'heure, ni rien du tout ? Sachez que nous sommes vendredi et que le vendredi, c'est #TeufdAppart sur Nova, votre rendez-vous club (chez vous et à l'antenne) hebdo https://t.co/vSmKWhyDQu#OnResteOuvert — Radio Nova (@laRadioNova) April 17, 2020

Cerises sur le haut-parleur : ceux-ci invitent aussi, le vendredi ou le samedi soir, certains de leurs DJ amis, à l’instar du collectif canadien (très en vogue actuellement) Moonshine, du célèbre Cut Killer ou de DJ Pone. Fidèles au concept de « sono mondiale » qui caractérise Radio Nova, leurs mix ne sont jamais monocolores mais toujours éclectiques musicalement, entre hip-hop, techno, rhythm’n’blues, afro-beat rumba ou dombolo… Car une « teuf d’appart » suit, comme toujours, ce seul principe :

« Aucune règle, si ce n’est de rien renverser sur le canapé, avoir un bon soundsystem, en faire profiter les voisins et ne pas oublier votre commande de glaçons ».

Sur ce dernier point, on préfèrera les préparer nous-mêmes dans notre congélateur. Bonne teuf à tous !

Toutes les infos sur les fréquences de Nova sont ici.