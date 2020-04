Le confinement sous l'œil de Gil : #15 le 1er mai

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Pas découragés, les syndicats : « Même confinés, on n’est pas bâillonnés » lancent-ils avec leur programme 1er mai « spécial confinement ». Travailleuses, travailleurs, à vos fenêtres et balcons pour accrocher banderoles, pancartes, calicots, à vos réseaux sociaux pour des photos, des revendications « le jour d’après je veux… ». Et même pour le muguet (vente à la sauvette interdite…) : le Journal des femmes nous explique comment s’en procurer. Alors, motivé·es ?



Photographe professionnel depuis 25 ans, Gil Lefauconnier est aussi à l'aise dans la photo d'entreprise que dans le reportage de presse, il concentre son travail sur l'être humain et sa diversité. Retrouvez-le aussi sur Instagram. Ce n’est pas gagné… Car pendant le confinement, ce sont les écrans qui asservissent les masses ! Entre les plateformes de vidéo à la demande par abonnement, c’est la foire d’empoigne : en France depuis avril, Disney+ va-t-elle bousculer Netflix ? Bah non, c’est… la télé qui met tout le monde d’accord ! Les audiences explosent, c’est historique. Ce média ringardisé séduit à nouveau par sa convivialité consolatrice. On regarde de Funès en famille, et même les jeunes !

Et vous, votre 4e photo, c’est le dernier plat de Top Chef ou « Toutes et tous ensembles ! » ?

