Le festival des arts confinés : un art nouveau du confinement

L'espace culturel « Agora-off » a été imaginé et conçu le 14 mars 2020 par Antoine Méthivier , Pierre-Marie Braye-Weppe et Arnaud NANO Méthivier pour répondre à une urgence culturelle.

Avec la pandémie du Coronavirus, ce sont près de 2,63 milliards d'individus, soit 1 personne sur 3, qui est confinée chez elle. Pour continuer à se cultiver, enrichir, éduquer, transmettre, questionner pendant la période de confinement, les 3 créateurs et artistes, ont lancé sur l'espace culturel "Agora-off" : le festival des arts confinés. Une manière aussi pour les créateurs artistiques qui ne peuvent plus enrichir leur pays à cause des fermetures des lieux publics, d'enrichir l'humain.

Chaque jour à 19 heures, le festival des arts confinés partagent des œuvres créées spécialement durant la période de confinement autour de la danse, musique, théâtre, opéra, performance, art contemporain et arts numériques.

Photo de Samuel Moulin – Excès de zèle

Pour les amoureux de Venise, cité des arts et de leur histoire, on vous conseille une promenade inédite (et sans doute unique), durant une petite demi-heure, dans une Cité des Doges déserte et (enfin) désertée par les touristes.

Et la bonne nouvelle ? Tout le monde peut y participer et soumettre sa création.

Le festival des arts confinés se déroulera sur toute la période de confinement et se clôturera à sa fin, laissant ainsi une œuvre finie, dont la temporalité est encore aujourd’hui inconnue.

