Le pouvoir judiciaire à rude épreuve

La Cour de cassation vient d’annuler deux décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Un signe de l’inquiétante cacophonie créée par l’inflation législative actuelle.

C ’est probablement l’une des décisions les plus importantes de ces dix dernières années », affirme Jean-Baptiste Perrier, professeur de droit à l’université d’Aix-Marseille. Mardi 26 mai, après huit jours de délibération, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé deux décisions relatives à la prolongation automatique de la détention provisoire. L’article 16 de l’ordonnance du 25 mars prolongeait bien « les délais maximums de détention provisoire […] de plein droit » de deux à six mois. Mais…