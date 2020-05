« Quand on déplace des principes fondamentaux, on ne revient pas en arrière »

Ancien président de cour d’assises, Dominique Coujard estime que l’état d’urgence porte atteinte à l’indépendance de la justice.

La justice et son acteur principal, le juge, reviennent au centre du débat en cette période d’effusion législative et de besoin populaire de justice et de protection des libertés fondamentales. Mais la situation troublée que nous vivons semble continuer de remettre en question la place de la justice dans le triptyque des pouvoirs démocratiques. Pour Dominique Coujard, ancien président de la cour d’assises de Paris, malgré les espoirs populaires, la justice poursuit sa lente érosion vers ce que les deux…