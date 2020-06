Les compositions d’Other Lives sont plus que jamais des merveilles de pop orchestrale.

De l’Oklahoma, on connaît surtout les champs de maïs et, si on est porté sur la musique, J. J. Cale, disparu il y a sept ans. Une ville aussi, Tulsa, qui a donné son nom à un western et semble concentrer une grande part de l’énergie musicale – c’est notamment la ville de Leon Russel et celle du label Shelter. Depuis quelques années, il faut ajouter un groupe formidable, Other Lives, originaire de Stillwater. C’est pourtant dans l’Oregon qu’Other Lives a choisi de s’ins- taller pour écrire et enregistrer…