Avec Un train d’enfer, Erwan et Gwenaël Manac’h signent une enquête qui revient sur les tournants et les tourments actuels de la SNCF. Un bien patrimonial qui dérouille.

Une organisation pour l’achat ou un changement de billet qui relève des arcanes de Kafka ; des guichets qui n’en ont plus que le nom parce qu’on incite la clientèle à acheter en ligne ou à glisser une carte bancaire dans les distributeurs ; un imbroglio aberrant dans les tarifs. Fermeture des petites gares et compression du personnel à tous les niveaux. Voilà pour la partie visible de la SNCF. Il en est une autre, plus sourde, plus insidieuse, moins évidente de l’extérieur : un changement opéré depuis la…