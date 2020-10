Nouvelle page d’histoire pour la plage

En janvier 2020, nous observions déjà avec un mélange d’horreur et de fascination ces photographies venues d’Australie et montrant des milliers de personnes qui, sous la menace des feux, se réfugiaient sur la plage, le tout sur un fond couleur d’ambre. Huit mois plus tard, c’est au tour de la côte ouest des États-Unis de prendre une étrange teinte orangée. De l’Oregon à la Californie du Sud, une série de mégafeux fait des ravages dans cette région depuis la mi-août, quand plusieurs facteurs météorologiques – chaleur intense, vents violents, déluge d’éclairs – se sont déclarés au même moment. Là encore, les Californiens ont trouvé refuge – contre la chaleur et la pollution – sur les plages. Dans le comté de Los Angeles, où le thermomètre est monté jusqu’à 49 °C le 6 septembre, mais aussi à San Francisco, la plage fait figure de lieu-refuge, d’oasis de fraîcheur sur une planète livrée aux incendies.

L’année 2020 aura sonné le glas de la plage synonyme de liberté et d’insouciance. La transition a commencé en janvier, en Australie, mais elle s’est accélérée à partir du mois de mars, avec le coronavirus. Au printemps, les plages ont servi d’espace où oublier un peu la crise sanitaire, s’évader, du moins jusqu’à ce que les fortes chaleurs n’arrivent. Car, à l’été, des milliers de plages à travers le monde, jugées trop bondées, ont été fermées par les autorités afin de limiter la propagation du virus. Là où elles sont restées ouvertes, elles ont fait le régal des journalistes qui ont montré du doigt ces foules d’insouciants venus se serrer les uns contre les autres en pleine pandémie.

Il est vrai que la controverse du burkini, à l’été 2016, avait déjà fait de l’ombre à cette histoire riante des littoraux. Les photographies d’arrestations, dans un lieu associé à la liberté et au relâchement des règles, ont rapidement fait scandale. Pas assez de nudité pour certains, trop pour d’autres (cet été, plusieurs femmes ont été sommées de remettre le haut de leur maillot de bain sur des plages du sud de la France), la plage a toujours été un espace où le corps des femmes est scruté, réglementé.

Ce qui est nouveau cette année, c’est l’impression que la plage est le dernier refuge sur une planète en proie au chaos climatique et épidémiologique. Alors que le nombre de canicules va forcément augmenter dans les années à venir, en lien avec la crise climatique, les plages vont devenir de plus en plus précieuses, alors même que leur avenir est en suspens. Les scientifiques affirment en effet que plus de 75 % des plages de la planète sont menacées de disparaître en raison de la montée des eaux, de la plus grande fréquence des tempêtes et de l’érosion. Il est temps désormais de réécrire l’histoire de la plage et d’accepter la réalité qui nous fait face : nous voici à l’ère de la plage-refuge, mais aussi de la plage qui disparaît.

Elsa Devienne Maîtresse de conférences en histoire à l’université de Northumbria à Newcastle (Royaume-Uni). Spécialiste de l’histoire des États-Unis et d’histoire environnementale, Elsa Devienne a publié La Ruée vers le sable. Une histoire environnementale des plages de Los Angeles au XXe siècle__, Éditions de la Sorbonne, 2020.