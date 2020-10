Une élusion de L’Opinion

Dans son édition du 6 octobre, le quotidien L’Opinion a publié une longue « enquête » sur les prétendus ravages de « la mouvance communautariste, décoloniale, indigéniste ou néoféministe », qui, d’après cette publication, « traverse » chez nous « tout l’enseignement supérieur ».

Le propos n’est pas entièrement nouveau : depuis de longs mois, des articles traitant de ce même sujet et recourant peu ou prou aux mêmes éléments de langage et de prétendue preuve (1) paraissent régulièrement dans L’Express, Le Figaro, Le Monde, L’Obs, Le Point et Valeurs actuelles, pour ne citer que ces titres-là.

Et le papier de L’Opinion, comme tous les autres, accuse « cette nébuleuse des post-colonial studies », qui, toujours selon ce journal, « impose sa lecture d’un monde binaire, opposant systématiquement […] dominants et dominés », d’exercer partout dans les facs françaises des pressions épouvantables à la fin de « faire annuler » ou « interdire » certains événements.