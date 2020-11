Les petits commerces au front contre Amazon

Médiatiquement, les petits commerces n’en finissent pas de mourir. Dès les années 1980 commence dans la presse la chronique du déclin, à mesure que s’étendent les grandes surfaces. On évoque alors l’« agonie » de ces petites boutiques, lente et inéluctable. Avec la crise du Covid-19 et les deux confinements, la disparition des commerces de proximité paraît subitement bien plus imminente : l’obligation de fermer les boutiques de produits non essentiels pourrait mener à un nombre record de faillites dans le commerce de proximité.

En parallèle, les bénéfices qu’engrangent Amazon ou Cdiscount exaspèrent les petits commerçants, qui dénoncent la complaisance de l’État à l’égard des grands de la vente en ligne. Plusieurs affirment être prêt·es à rouvrir avant le 1er décembre. Apparaît alors un nouveau registre dans les titres de presse : celui de la guerre de survie. Après le récit du déclin, celui de la lutte des petits commerces démarre.