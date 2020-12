Gouverner sans chef, ils l’ont fait ! Euskal Moneta : Paye ton commun

Le commun, c’est bien beau, mais quand il faut gérer l’équivalent de 2 millions d’euros de monnaie en circulation en mettant autour d’une même table 24 collectivités locales, un millier de professionnels, une cinquantaine de bénévoles, 3 800 utilisateurs et 13 salariés, mieux vaut être bien arrimé à ses principes. C’est le défi qui s’est imposé à Euskal Moneta, l’association qui émet l’eusko, monnaie complémentaire et citoyenne basque lancée fin 2013, laquelle a progressivement atteint une dimension impressionnante. Au fur et à mesure que les usagers convertissent leurs euros en euskos (1), que les petits commerçants et producteurs s’affilient au réseau et que les collectivités amplifient le mouvement, l’instrument militant se voit confronté à des défis importants. Il faut par exemple statuer chaque mois sur l’inclusion de nouveaux commerçants et producteurs, en jugeant de leur conformité à la charte sociale et environnementale de la monnaie complémentaire. Il faut également trancher l’épineuse question juridique du passage au numérique, en 2017.