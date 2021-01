La photographe Eugénie Baccot s’est plongée dans l’univers carcéral, où cet art délicat devient un outil de déradicalisation.

Formateur, Nicolas Camoisson déballe ses calames (en carton épais) et ses encres de Chine dans une petite salle de classe. Nous sommes dans la prison de Bordeaux-Gradignan, celle encore de Mont-de-Marsan. Après les attentats de Charlie Hebdo, Nicolas Camoisson a répondu à une proposition : organiser des ateliers pédagogiques et artistiques pour diffuser un islam éclairé derrière les barreaux. Face à lui et à ce programme unique en France, des personnes radicalisées, d’autres pas, des gens de confession…