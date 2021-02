La revue Théâtre/Public questionne l’activité centrale de la scène : « Jouer ». Elle en dit la grande diversité des formes et des pensées.

L e théâtre est une pratique sociale. Plus précisément : “une activité sociale particulière”. » Tirés d’un article écrit en 2008, ces mots de l’historien et spécialiste du théâtre Christian Biet résonnent fortement à une époque où seuls professionnels et journalistes sont autorisés à assister à des représentations dans les lieux dévolus au spectacle vivant. Y a-t-il théâtre dès lors que la « pluralité des regards », qui fonde, pour le chercheur, l’acte artistique en question, est réduite à son minimum ? À…