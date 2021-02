Une histoire de lutte au fil de « L’Eau vive »

C’est une histoire injustement enfouie dans les oubliettes des luttes écologiques. Une histoire entre passé et présent, qui irrigue encore les veines et la mémoire de ses protagonistes. Des archives vivantes, toujours soudées aux rives de celle qu’ils ont défendue il y a plus de trente ans : la vallée de la Haute-Loire. En 1986, le ministère de l’Environnement, l’Établissement public d’aménagement de la Loire et de ses affluents (Epala) et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne signent une charte pour aménager la Loire. D’énormes projets de barrages émergent, dont celui du Serre de la Fare, à quelques kilomètres de la source du plus long fleuve de France.

Objectifs : maîtriser les caprices du fleuve grâce aux retenues d’eau qui éviteront des inondations semblables à celle de 1980 – qui a fait huit morts à Brives--Charensac. Qui permettront aussi de stocker de l’eau pour l’agriculture, de refroidir les centrales nucléaires et de transformer les gorges de la Loire en vitrine touristique – et donc de créer des emplois. Un programme plein de promesses mais qui nécessite d’engloutir 20 kilomètres de nature dont deux villages. Un lourd tribut que refusent de payer les habitants de la vallée. Alors ils créent le comité SOS Loire vivante et s’installent sur le site pour bloquer le chantier. L’occupation non violente cesse en 1994, lorsque Michel Barnier, alors ministre de l’Environnement, annonce l’abandon du programme.

C’est cette résistance citoyenne face aux monstres de béton et au cynisme de la bureaucratie française qu’Alain Bujak et Damien Roudeau narrent dans L’Eau vive. Un récit graphique dense, chargé de tendresse et de souvenirs, auréolé du prix Tournesol au festival off d’Angoulême, qui récompense des albums mettant à l’honneur la défense de l’environnement, la justice sociale, la citoyenneté ou la préservation des espaces.