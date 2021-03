« Il faut modifier nos modes de vie pour prendre moins de place »

Pour Hélène Soubelet, seule une approche systémique globale de la préservation de la biodiversité pourra nous prémunir contre les zoonoses.

Diplômée d’études approfondies en pathologie végétale, Hélène Soubelet a pris la direction de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) en 2017. Elle ne cesse de démontrer le rôle majeur de la biodiversité, notamment pour nous prémunir des épidémies d’origine animale. Avec optimisme et lucidité, elle assure qu’il est encore temps d’agir, à condition d’apprendre à occuper la planète différemment et d’activer les changements transformateurs de la société sans plus attendre. Qui est responsable…