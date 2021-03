Venise : manne et malédiction du tourisme

Venise est étrangement déserte. Depuis plus d’un an, l’économie du centre historique, qui vit très largement du tourisme, a subi une baisse d’environ 90 % de son chiffre d’affaires. Commerçants, restaurateurs et gérants de café croulent sous les difficultés économiques. Sans soutien véritable de la part de l’État, selon la longue tradition transalpine d’un interventionnisme et d’une solidarité nationale défaillants, qui ont nourri le très ancien ressentiment de toute la péninsule à l’égard de Rome. Ce pouvoir considéré comme lointain, levant essentiellement les impôts, imposant des normes mal comprises et délivrant des services souvent lacunaires. Ces sentiments sont largement exploités par l’extrême droite, représentée par la Ligue, jadis défendant exclusivement le nord du pays, riche région.

Pourtant, si Venise est bien « unique » par ses trésors historiques, architecturaux et sa centaine d’églises, ses chefs-d’œuvre de Bellini, Tintoret, Véronèse, Palma le Jeune ou Vivarini, la pandémie vient de lui admonester une sérieuse mise en garde quant au modèle de développement fondé depuis des décennies sur le seul tourisme de masse. Le sociologue Gianfranco Bettin, aujourd’hui conseiller municipal écolo d’opposition, fut maire adjoint à l’environnement dans l’ancienne équipe de centre-gauche, de 2010 à 2014, avant d’être élu de 2015 à 2020 (quand la droite remportait la mairie centrale) au poste équivalent de maire d’arrondissement à Porto Marghera (dont il est originaire), où sont implantés d’immenses établissements industriels, notamment chimiques et pétroliers. Ses pouvoirs sont très restreints, mais il demeure l’une des principales voix critiques à Venise, ayant souvent assuré les liens entre les institutions municipales et les mouvements revendicatifs, des « centres sociaux » (ou « squats autonomes ») aux associations écologistes. Inlassable défenseur de l’écosystème unique de la lagune et d’une ville abîmée par ses 28 à 30 millions de visiteurs annuels, il dénonce cette « monoculture touristique dont la pandémie du Covid-19 a mis en lumière la dépendance exorbitante qu’elle fait peser sur la ville : c’était beaucoup trop, et aujourd’hui trop peu ! ». Mais, selon lui, ce moment difficile devrait justement permettre de réfléchir à un contrôle de l’accès au centre historique et à des moyens pour ses habitants d’y habiter et d’y travailler. Afin que le tourisme ne soit plus « cette lame à double tranchant, dangereuse et destructrice pour la ville elle-même ».