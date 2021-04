Manifestations festives et créatives « contre la réintoxication du monde »

Une quarantaine d’actions ont été menées dans toute la France, samedi 17 avril, pour dénoncer des projets inutiles et imposés dans toute la France.

Cet article est en accès libre. Politis ne vit que par ses lecteurs, en kiosque, sur abonnement papier et internet, c’est la seule garantie d’une information véritablement indépendante. Pour rester fidèle à ses valeurs, votre journal a fait le choix de ne pas prendre de publicité sur son site internet. Ce choix a un coût , aussi, pour contribuer et soutenir notre indépendance, achetez Politis , abonnez-vous .

Deux premières salves d’actions avaient déjà secoué les quatre coins de la France : la première le 17 juin 2020, à la sortie du premier confinement ; la deuxième le 17 novembre 2020, pendant le second confinement. La troisième vague a eu lieu le 17 avril 2021, dans un contexte sanitaire encore incertain. D’ailleurs, certaines actions ont dû faire fi d’interdictions préfectorales ou municipales pour exister, mais le collectif à l’origine de l’appel à « Agir contre la réintoxication du monde » se réjouit de la quarantaines de rassemblements locaux :

Malgré les restrictions croissantes sur les libertés publiques et les possibilités de manifester liées au contexte sanitaire, le 17 avril apparaît comme une nouvelle étape forte de mise en réseaux de résistances locales. [...] Chacune de ces luttes sait qu'on ne fait pas reculer l'adversaire sans s'entêter, tenir le terrain et annoncent quasi-toutes d'autres rendez-vous.

Parmi les luttes les plus emblématiques et médiatiques, quelques anciennes mais toujours d’actualité comme celle à Wittelsheim contre l’enfouissement ad vitam aeternam de 42.000 tonnes de déchets toxiques au fond de Stocamine. Mais aussi certaines qui prennent de l’ampleur face à l’urgence, comme celle pour préserver les jardins ouvriers des Vertus, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, menacés par l'urbanisation accélérée des Jeux Olympiques 2024. Les bulldozers sont déjà sur place et le début des travaux est imminent.

Nous étions aujourd’hui à Aubervilliers pour défendre les jardins ouvriers des Vertus



Ce lieu de vie, de rencontre et d’apprentissage, indispensable aux habitant.e.s d‘Aubervilliers, est menacé par une piscine des #JO2024



Non au béton, oui à la viepic.twitter.com/u5hOdP6Oug — Extinction Rebellion Paris / Île-de-France (@xr_ParisIDF) April 17, 2021

En Loire-Atlantique, la lutte s’engage contre des carrières de sable mettant en péril des terres agricoles à Saint-Colomban et Soudan. Sur le plateau de Millevaches, les habitants se sont indignés face aux récentes coupes rases en forêt. À Crots, dans les Hautes-Alpes, 200 personnes ont occupé un terrain prisé par un projet de golf.

À lire aussi > Grands projets inutiles : luttes locales, bienfait global

La bataille contre l’implantation d’entrepôts géants se répand sur tout le territoire : à Sens (Yonne), les habitants ont crié « L' écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage » pour s’opposer à l’arrivée d’un entrepôt de e-commerce sur 40 hectares de terres cultivées, tandis que dans le Tarn, c’est une plateforme de 70.000 m2 destinée au e-commerce qui concentre les colères. À Marquillies (Nord), 250 personnes ont enterré le plan climat local suite à un projet d’entrepôt logistique géant.

#agir17avril #stopreintox

Sens, 89 - mobilisation Stop Panhard contre la destruction de 40 hectares de terres cultivées pour installer un entrepôt d'e-commerce pic.twitter.com/v5uJiuzmRO — AsPop Auxerre (@AspopAuxerre) April 17, 2021

Le 17 avril, c’était aussi Journée internationale des luttes paysannes. L’occasion de mettre le sujet de la souveraineté alimentaire et la solidarité sur le devant de la scène, et de défier les lobbies de l’agrobusiness. À l'initiative de la Confédération Paysanne, des paysan.nes ont brandi des pancartes en bengali et en hindi pour soutenir les agriculteurs indiens qui se révoltent depuis le mois de novembre contre une réforme qui veut accélérer la libéralisation du marché agricole.

#PasDeFuturSansSouveraineteAlimentaire #17 avril 2021 En cette jounée mondiale des luttes paysannes, les paysannes et paysans @ConfPaysanne ont souhaité afficher et affirmer leur soutien aux camarades paysans en Inde qui luttent pour leurs droits et la dignité. pic.twitter.com/4BzXtAUWpN — Conf' Paysanne (@ConfPaysanne) April 17, 2021

Manifestations, vélorutions, fêtes, artivisme, sabotages, rassemblements, détournements, plantations, blocages, occupations… Les modes d’actions étaient aussi variés que créatifs. Le détournement publicitaire a été plébiscité notamment à Bordeaux, où l'immense affiche publicitaire Apple de la place de la Bourse a été recouverte de jets de peinture noire forçant ainsi son retrait immédiat. Ou encore à Dijon, où des panneaux publicitaires de projets immobiliers et zones d’activités économiques ont été détournés pour interpeller les habitant.es de la métropole sur la destruction programmée de centaines d’hectares d’espaces naturels et cultivables.

Ce Samedi 17 Avril, jour du 3ème appel à agir contre la réintoxication du monde, 10ème mois d'occupation pour l'Engrenage.

Nous avons pu observer aux quatre coins de Dijon de multiples banderoles de promoteurs immobiliers détounées malicieusement !https://t.co/IwS5dY5s5y pic.twitter.com/j19NYSlMJS — Jardins l'Engrenage (@EngrenageL) April 17, 2021

Autant de preuves montrant que la crise sanitaire n’a anesthésié ni l’éclosion de projets inutiles et imposés, ni les résistances en lutte contre eux. Le prochain rendez-vous est donné par le collectif Les soulèvements de la Terre les 22 et 23 mai au Pertuis en Haute-Loire afin de défendre des terres et paysans menacés par les travaux de la déviation de la RN88.

À lire aussi > Reprenons les terres et bloquons les industries qui les dévorent !