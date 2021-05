Dominique Cabrera : « L’essence du cinéma documentaire, c’est l’autre »

À l’occasion d’une rétrospective et d’un livre qui lui sont consacrés, Dominique Cabrera revient pour nous sur une partie de son œuvre.

D ominique Cabrera. L’intime et le politique. Le titre du livre collectif consacré à la cinéaste fait résonner deux mots essentiels de son univers. C’est d’autant plus flagrant dans ses documentaires, qui font l’objet d’une rétrospective à Paris. « De la micro-histoire à la mise en récit de faits sociaux et historiques (la guerre d’Algérie, le mouvement des gilets jaunes…), on observe chez Dominique Cabrera une dialectique sensible qui relie le Je au Nous », écrit Julie Savelli, qui a dirigé l’ouvrage.…