Climat : Fin de fête pour les pétroliers

Les assemblées générales (AG) des « majors » pétrolières se sont achevées sur une série de coups de théâtre, délivrant l’avertissement clair qu’elles n’en font pas assez pour le climat. Déjugeant le conseil d’administration, les actionnaires de Chevron ont adopté à 61 % une motion exigeant une réduction des émissions de gaz à effet de serre de ses produits. Chez Exxon, le message a viré à la claque, à l’issue d’une bataille de communication massive qui a coûté 65 millions de dollars aux deux camps protagonistes : deux des candidat·es présenté·es par le fonds d’investissement pro-climat Engine n° 1 accèdent au conseil d’administration (12 postes), et c’est si serré qu’un troisième pourrait les rejoindre. Une première retentissante, également par la manière : l’actionnaire activiste est lilliputien (0,02 % des parts), mais en entraînant les plus gros calibres de l’AG il est parvenu à ses fins. L’épisode prend même l’allure d’une parabole, alors qu’Exxon incarnait il y a peu encore la morgue du tout-pétrole roi, finançant des études pour démentir le réchauffement climatique. Première capitalisation boursière au monde il y a dix ans, la firme a vu depuis son cours s’effondrer, sanctionné par cet aveuglement stratégique.