« Je suis le vent », par tg STAN : L’Un et l’Autre vont en bateau

Éditorial accès libre

par Denis Sieffert ,

Mila a beaucoup d’ennemis, stupides, et certains fanatiques et dangereux. Elle compte sans doute de vrais amis. Mais elle a surtout autour d’elle une ribambelle de faux amis. Ceux-là sont plus obsédés par leur croisade islamophobe que par le sort réel d’une jeune fille privée de tous les plaisirs de son âge.